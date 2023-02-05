Pazarda ekmek kavgası!

Her hafta İzmit Kozluk mahallesinde kurulan Pazar pazarında artan enflasyon nedeniyle fiyatlar cep yaktı. Vatandaşlar artan fiyatlardan şikayet ederken bazı Pazar esnafları ise fiyatları düşük tuttuklarını ve tek dertlerinin evlerine ekmek götürmek olduğunu söyledi. Soğuk havalarda saatlerce tezgahlarının başında mal satmaya çalışan esnafların kimisi ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

TEK DERDİMİZ EVİMİZE EKMEK GÖTÜRMEK

Pazarcı esnafı Mehmet Yılmaz: “Pazarcının tek derdi evine ekmek götürmek oldu. Yeni bir hayalimiz yok. Artık malı kaça sattığımıza bile bakmıyoruz. İnsanlar alsın evimize ekmek parası götürelim yeterli diyoruz. Sadece hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Eskisi gibi büyük paralar kazanmıyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı kazancımız ortada bizim” dedi.

“EKMEK PARASI KAZANMAK KOLAY DEĞİL”

Pazarcı esnafı Adnan Orhan: “Kendi malımızı kendimiz imal ettiğimiz için bizde daha uygun fiyatlar. Ama pazarcının hali ortada insanların tek derdi malları elinde kalmasın diye bazen daha ucuza da satıyor. Ekmek parası kazanmak kolay değil. Burada ateş yakıyoruz soğukta donuyoruz tüm gün. Ispanak topluyoruz soğukta karda kışta kolay para kazanmak soğukta tırnaklarımız çıkıyor. Yine de çok şükür diyoruz” dedi.

“4 TANE ARMUT 15 LİRA DAHA NE OLSUN?”

Pazar fiyatlarıyla ilgili gazetemize konuşan vatandaş Yaşar Uzunkan, “Fiyatlar çok korkunç derecede sürekli yükseliyor. Evde eşimle iki kişiyiz sadece Pazar alışverişimiz 400-500 lira tutuyor. Emekli maaşıyla bu fiyatlara geçim olmaz. 600 gram beyaz peynire 170 lira para veriyoruz. Şimdi 4 tane armut aldım 15 lira daha ne olsun?” diyerek tepki gösterdi.

“3 POŞET 130 LİRA”

Bir diğer vatandaş Mert Topçu fiyatlarla ilgili: “Enflasyon sürekli yükseliyor fiyatlardan memnun değiliz. 3 poşet alışveriş yaptım 130 lira tuttu elimdekiler daha yemeklik malzemesi değil” dedi.

PAZARDA FİYATLAR

Turp 10 lira

Havuç 7.5 lira

Pırasa 15 lira

Karnabahar 20

Kereviz 15

Brokoli 20

Ispanak 10 lira

Limon 10 lira

Armut 12 buçuk lira

Elma 12 buçuk lira

Patates 9 lira

Kıvırcık 5 lira

Taze soğan 12 lira

Salatalık 20 lira

Kivi 12 lira

Muz 18.95 lira

Kabak 12 lira

Patlıcan 22 lira

Kırmızı biber 20 lira

Dolmalık biber 20 lira

Sivri biber 32 lira

Biber 22 lira

Mandalina 15 lira

Sarımsak 20 lira

Mantar 40 lira

Domates 17.5 lira