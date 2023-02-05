Pazarda ekmek kavgası!

Her hafta İzmit Kozluk mahallesinde kurulan Pazar pazarında artan enflasyon nedeniyle fiyatlar cep yaktı. Vatandaşlar artan fiyatlardan şikayet ederken bazı Pazar esnafları ise fiyatları düşük tuttuklarını ve tek dertlerinin evlerine ekmek götürmek olduğunu söyledi. Soğuk havalarda saatlerce tezgahlarının başında mal satmaya çalışan esnafların kimisi ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
TEK DERDİMİZ EVİMİZE EKMEK GÖTÜRMEK
Pazarcı esnafı Mehmet Yılmaz: “Pazarcının tek derdi evine ekmek götürmek oldu. Yeni bir hayalimiz yok. Artık malı kaça sattığımıza bile bakmıyoruz. İnsanlar alsın evimize ekmek parası götürelim yeterli diyoruz. Sadece hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Eskisi gibi büyük paralar kazanmıyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı kazancımız ortada bizim” dedi.
“EKMEK PARASI KAZANMAK KOLAY DEĞİL”
Pazarcı esnafı Adnan Orhan: “Kendi malımızı kendimiz imal ettiğimiz için bizde daha uygun fiyatlar. Ama pazarcının hali ortada insanların tek derdi malları elinde kalmasın diye bazen daha ucuza da satıyor. Ekmek parası kazanmak kolay değil. Burada ateş yakıyoruz soğukta donuyoruz tüm gün. Ispanak topluyoruz soğukta karda kışta kolay para kazanmak soğukta tırnaklarımız çıkıyor. Yine de çok şükür diyoruz” dedi.
“4 TANE ARMUT 15 LİRA DAHA NE OLSUN?”
Pazar fiyatlarıyla ilgili gazetemize konuşan vatandaş Yaşar Uzunkan, “Fiyatlar çok korkunç derecede sürekli yükseliyor. Evde eşimle iki kişiyiz sadece Pazar alışverişimiz 400-500 lira tutuyor. Emekli maaşıyla bu fiyatlara geçim olmaz. 600 gram beyaz peynire 170 lira para veriyoruz. Şimdi 4 tane armut aldım 15 lira daha ne olsun?” diyerek tepki gösterdi.
“3 POŞET 130 LİRA”
Bir diğer vatandaş Mert Topçu fiyatlarla ilgili: “Enflasyon sürekli yükseliyor fiyatlardan memnun değiliz. 3 poşet alışveriş yaptım 130 lira tuttu elimdekiler daha yemeklik malzemesi değil” dedi.
PAZARDA FİYATLAR
Turp 10 lira
Havuç 7.5 lira
Pırasa 15 lira
Karnabahar 20
Kereviz 15
Brokoli 20
Ispanak 10 lira
Limon 10 lira
Armut 12 buçuk lira
Elma 12 buçuk lira
Patates 9 lira
Kıvırcık 5 lira
Taze soğan 12 lira
Salatalık 20 lira
Kivi 12 lira
Muz 18.95 lira
Kabak 12 lira
Patlıcan 22 lira
Kırmızı biber 20 lira
Dolmalık biber 20 lira
Sivri biber 32 lira
Biber 22 lira
Mandalina 15 lira
Sarımsak 20 lira
Mantar 40 lira
Domates 17.5 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.