Tarhan açıkladı: TOKİ mağduru vatandaşlar hakkını arıyor!

Körfez İlimtepe Mahallesi’nde 2019 yılında temel atma töreni yapılan ve 15 Ocak 2020’de kura çekilişleri tamamlanan TOKİ projesi 1500 aileyi ev sahibi yapacaktı. Ancak artan maliyetler nedeniyle ihaleyi alan firma geri çekildi. Hak sahibi vatandaşlar katılım ücreti ödediler. Üç yıldır aidat ödemeye devam ediyorlar, ancak hala evlerine kavuşamadılar. İlimtepe’deki TOKİ inşaat alanına hak sahibi vatandaşlarla birlikte giden CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 1500 ailenin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.

"MÜTEAHHİT ORTADA YOK”

2019 yılında İlimtepe Mahallesi TOKİ projesi için kayıtların yapımına başlanıldığını belirten Tarhan, “vatandaşlar başvurularını yapmış ve günün şartlarına göre katılım ücreti ödemişler. Üç yıldır da aidat ödemeye devam ediyorlar, ancak müteahhit de ortada yok, TOKİ de yok.

“KONUTLAR ORTADA YOK”

Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak konutlar ortada yok. Müteahhit işi bırakmış, kaçıp gitmiş. Vatandaşlar haklarını arıyor, TOKİ nerede diye soruyorlar. Aynı dönemde başlanan diğer projeler tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş. Ancak İlimtepe’nin 1500 ailesine evler teslim edilmemiş.

"EVLER GERİ TESLİM EDİLMELİ"

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Tarhan, “vatandaşların hayalleri ile oynandı. Peşinat ödemek için bazı vatandaşlar aracını sattı” dedi. İhaleyi alan firmanın artan maliyetler nedeniyle çekildiği belirten Tarhan, “vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. İhale biran önce yapılmalı, hak sahibi vatandaşların evleri teslim edilmeli” dedi.