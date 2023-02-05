İYİ Parti'li Babacan ve Teşkilatından, köylere“Çat Kapı”

Ziyaretleri değerlendiren İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşegül Babacan "İlçe Teşkilatı olarak biz “Çat Kapı” programı dahilinde köylerimizin sorunlarını ve taleplerini bize gelmelerini beklemek yerine İYİ Parti Teşkilati olarak köylere giderek, tek tek evlerin kapılarını çalıyor, sıkıntılarını dinliyoruz. İlçemize bağlı köylerimizi ziyaret ederek köy muhtarlarımızın taleplerini, köy sakinlerimizin İYİ Partiden beklentilerini dinlemeye devam ediyoruz. Partimize bakış açılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. İktidarın çok büyük bir hızla güç kaybettiğini ziyaretlerimiz esnasında net bir şekilde görüyoruz.Balören ve Sultaniye köylerimizin ikisinde de partimize ve Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e olan sevgi çok fazlaydı. Sultaniye Köyü Muhtarı Fikri Yıldız’a ve Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demirin ve amcası Hüseyin Demir’ e bizleri karşılaması ve ilglerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim.” dedi

Bir dokunduk bir ah işittik

“Köylülerimize bir dokunduk bin ah işittik. Mevcut iktidarın ülkeyi yönetim şeklinden köylülerimiz de memnun değil. Gittiğimiz her iki köyde de vatandaşlarımız; mazotun, gübrenin, bitkisel ve hayvansal ilacın pahalılığından çiftçilik ve hayvancılık yapmanın artık imkânsız hale geldiğini söyledi. Köylü vatandaşlarımız ile sohbetlerimizde, gençlerin artık köylerde durmadıklarını, hepsinin hayalinin yurtdışına çıkmak olduğunu,“Suriyelilere yapılan yardım kadar biz köylülere, çiftçilere destek olunsaydı bugün bu halde olmazdık, köylünün ürettiği eti, sütü, yoğurdu, yağı artık para etmiyor. Köylü can çekişiyor ve iktidarın en güzel yaptığı iş köylümüze sırt çevirmek”.diyen köylü vatandaşlarımız endişe içinde, vatandaşlarımız değişim istiyor.” Diye devam eden İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, Balören ve Sultaniye ziyaretlerimizde üye kayıtlarımızı gerçekleştirdik ve sandık görevlileri ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Teşkilatlar olarak durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyor ve hazırlıklarımızı tamamlıyoruz”. dedi.