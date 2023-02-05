Gölyayla Sitesi sakinleri köpeklerden illallah etti

İzmit Yuvam Akarca ile Alikahya arasında bulunan Gölyayla Sitesi sakinleri, sokak köpeklerinden şikayetçi. Gazetemizi arayan site sakinleri, sokak köpekleri yüzünden evlerinden dışarı çıkamadıklarını söyledi. Site sakinlerinden Büyükşehir Belediyesi’nden emekli hemşire Sevim Fidan, sokak köpeklerinden dert yandı. Fidan şunları söyledi;

KÖPEKLERLE BAŞIMIZ DERTTE

“Gölyayla Sitesi’nde ikamet ediyorum. Başımız sokak köpekleriyle dertte. Köpekler yüzünden evden dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıktığımızda çete halinde dolaşan köpekler, bize saldırıyor. Özellikle dört tane siyah köpek var. Bunlar fena tehlikeli. Sadece ben değil, bütün site sakinleri sokak köpeklerinden şikayetçi. Oğulum sabah işe gidiyor, sokak köpekleri saldırıyor, akşam eve gelince yine sokak köpekleri saldırıyor. Oğulum sabahları işe giderken, akşamları eve gelirsen sitenin önünde bekleyip, köpekler oğluma saldırmasın diye nöbet tutuyorum.

SOPALARLA DOLAŞIYORUZ

Belediyeyi aradık, oralı olmadılar. Sokak köpekleri bize saldırmasın diye, sopalarla dolaşıyoruz. Yanlışlıkla köpeğin birine zarar versek, hayvan sever dernekleri ayağa kalkıyor. Allah aşkını, rica ediyorum, belediye yetkilileri gelip bu işe bir çözüm bulsun. Gerçekten zor durumdayız. Sorunun çözümü için illa köpekler site sakinlerinden birini mi yaralasın, ya da bir çocuğa saldırıp, çocuğa zarar mı versin. Bunlar olmadan, bu sorun mutlaka çözülmeli” dedi.