KÖGYARDER’de Başkan Özbağ oldu

Körfez ilçe Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi, Petrol İşhanı’ndaki genel kurula; Kocaeli Orta Anadolu Eğitim ve Kültür Platformu İl Dernekleri Başkanı Erhan Bilgiç, Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Kocaeli Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Artvinliler Derneği Başkanı Nihat Tekgümüş, Eğitim Birsen Şube Başkan Yardımcısı Kocaeli Üniversitesi Strateji Bilim Alanı Uzmanı Sadi Özbağ, Gölcük Final Dershanesi’nin sahibi Mehmet Çuhadar ve üyeler katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Tek listeli genel kurulda başkanlığa Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ getirilirken yönetim kurulu; Fırat Türker (genel sekreter), Davut Çevik (başkan yardımcısı), Selin Türker, Sadi Özbağve Ozan Hikmet Arıcan yer aldı. Denetim kurulu ise Erhan Bilgiç, Fatih Soylu ve Adem Kaya’dan oluştu.Başkanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ yaptığı konuşmada görevi devraldığı Tugay Polat ve yönetim kurulu üyelerine hizmetleri için teşekkür etti.

BABASININ İZİNDE

Özbağ, “Ahlaklı ve nitelikli nesillerin yetişmesini destekleyici çalışmalar ve projeler üreterek, gelecek kuşakları yetiştirme sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bu bağlamda gelişmiş bir şehir olan Kocaelimizin potansiyelini, geleceğimizin teminatı olan gençlerle buluşturma adına tüm paydaşlarla ve STK'larla işbirliği içinde hareket edeceğiz” diye konuştu. Ergün Sürücü Kursu ve alışveriş merkezi gibi girişimleri ile tanınan merhum Naci Kaya'nın kızı olan Prof. Dr. Gönül Kaya Özbağ’ın babasının izinden yürüyerek bir STK’nın başında olması bölgede memnuniyetle karşılandı.