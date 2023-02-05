Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 15:59'da oldu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde saat 15:49'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.62 km olarak duyuruldu.

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