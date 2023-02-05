05 Şub 2023 - 16:05- Gündem G: 05 Şub 2023 - 16:11

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! mask

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 15:59'da oldu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde saat 15:49'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.62 km olarak duyuruldu.

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05 Şub 2023 - 16:05 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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