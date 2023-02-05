05 Şub 2023 - 16:11- Gündem G: 05 Şub 2023 - 16:55

Ulaşlı Yalı Mahallesi alt geçitle bağlanacak

Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı’da D-130 yolunun ikiye böldüğü Yalı mahallesinin güney ve kuzey kesimini alt geçitle birbirine bağlayacak
Ulaşlı Yalı Mahallesi alt geçitle bağlanacak mask

D-130 Karayolu’nun Gölcük Ulaşlı geçişinde yer alan Yalı Mahallesi sakinleri, karayolunun mahalleyi ikiye bölmesinden dolayı yıllardır sıkıntı yaşıyordu. Yalı Mahallesi’nde yaşayanların bu sıkıntılarını Büyükşehir’e ulaştırmasıyla beraber sorunun çözülmesi için adım atıldı. D-130 Karayolunun ikiye böldüğü Yalı Mahallesinin güney ve kuzey kesimi alt geçitle birbirine bağlanacak. Büyükşehir’in alt geçit için düzenlediği ihaleye 3 firma katıldı.

ALT GEÇİT İHALESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gölcük Ulaşlı Yalı Mahallesini ikiye bölen D-130 Karayolunun altından yayalar için altgeçit yapılacak ve böylece mahallenin güneyiyle kuzeyi birbirine bağlanacak. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşen altgeçit yapım ihalesine 3 firma teklif verdi.

180 GÜNDE BİTECEK

Gölcük Belediyesi tarafından hazırlanan alt geçit projesinin yapımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. İhalede en düşük teklifi MDY Yol İnşaat tarafından geldi. İhalede verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. İhaleyi kazanan firma çalışmalarını 180 takvim gününde tamamlayacak.

6 METRE GENİŞLİK

Proje kapsamında Ulaşlı sahili (kuzey) ile D-130 Karayolunun üstü güney kesimini birbirine bağlamak için 4,70 metre yükseklik ve 6 metre genişliğinde, 29 metre uzunlukta yayalar için altgeçit yapılacak. Çalışmalar kapsamında firma tarafından çalışma alanında 2.850 m3 kazık, 1140 ton asfalt, 910 m3 c30 hazır beton, 200 ton nervürlü donatı, 80 cm çapında 52 adet 22 metre uzunluğunda fore kazık kullanılacak.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

MDY Yol İnşaat                     18 milyon 718 bin TL

Kaya Erdem                          19 milyon 993 bin TL

İvme Mühendislik                  21 milyon 571 bin 505 TL

D-130 Karayolunun ikiye böldüğü Yalı Mahallesinin güney ve kuzey kesimi alt geçitle birbirine bağlanacak. Büyükşehir’in alt geçit için düzenlediği ihaleye 3 firma katıldı.
# Büyükşehir Belediyesi, ihale

05 Şub 2023 - 16:11 - Gündem

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