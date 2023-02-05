Gölcük Donanması önünde protesto "Ülkeyi terk et"

Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçen günlerde İstanbul'a gelen ve oradan İzmit açıklarına geçen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitz'i protesto etti.

ÜLKEYİ TERK ET

İzmit'te Donanma Komutanlığı önünden bir araya gelen TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulunarak ABD gemisinin ülkeyi terk etmesini istedi. Bu ülkenin yurtseverleri #ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak! Gölcük açıklarında demirlenen ABD savaş gemisine karşı Gölcük Donanma Komutanlığı önündeyiz."ifadelerini kullandılar.

EMEKÇİ HALKLAR KAZANACAK

Komutanlık etrafında toplanan TKP'liler, "Bu ülkenin yurtseverleri ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak!" sloganları attılar