Gölcük Donanması önünde protesto "Ülkeyi terk et"

Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçen günlerde İstanbul'a gelen ve oradan İzmit açıklarına geçen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitz'i protesto etti.
ÜLKEYİ TERK ET
İzmit'te Donanma Komutanlığı önünden bir araya gelen TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulunarak ABD gemisinin ülkeyi terk etmesini istedi. Bu ülkenin yurtseverleri #ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak! Gölcük açıklarında demirlenen ABD savaş gemisine karşı Gölcük Donanma Komutanlığı önündeyiz."ifadelerini kullandılar.
EMEKÇİ HALKLAR KAZANACAK
Komutanlık etrafında toplanan TKP'liler, "Bu ülkenin yurtseverleri ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak!" sloganları attılar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.