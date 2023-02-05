05 Şub 2023 - 16:38- Siyaset G: 05 Şub 2023 - 16:41

Gölcük Donanması önünde protesto "Ülkeyi terk et"

TKP'liler geçtiğimiz günlerde İstanbul'a ve dün itibariyle İzmit Körfezine gelen ABD gemisini protesto etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Gölcük Donanması önünde protesto "Ülkeyi terk et" mask
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Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçen günlerde İstanbul'a gelen ve oradan İzmit açıklarına geçen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitz'i protesto etti.

ÜLKEYİ TERK ET
İzmit'te Donanma Komutanlığı önünden bir araya gelen TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulunarak ABD gemisinin ülkeyi terk etmesini istedi. Bu ülkenin yurtseverleri #ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak! Gölcük açıklarında demirlenen ABD savaş gemisine karşı Gölcük Donanma Komutanlığı önündeyiz."ifadelerini kullandılar.

EMEKÇİ HALKLAR KAZANACAK
Komutanlık etrafında toplanan TKP'liler, "Bu ülkenin yurtseverleri ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak!" sloganları attılar
# türkiye

05 Şub 2023 - 16:38 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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