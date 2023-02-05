Derince çamurdan 3 puan çıkardı: 1-0

YAĞMUR-ÇAMUR FUTBOLCULARI ZORLADI

3. Lig 3. Grup'ta, Play - Off'a kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor, evinde Yomraspor ile karşılaştı. İlk devresi 0-0 tamamlanan maçta fazla tehlikeli pozisyona girilmedi. İkinci yarıda daha baskın oynayan Belediye Derince 69. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Kubilay Serbest takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İlk devresinde yağış olmayan maçın ikinci devresinde sağanak yağış futbolcuları etkiledi. Zeminin yağıştan balçığa dönmesi zor anlar yaşattı. Temsilcimiz kötü hava ve kötü zeminden 3 puanı çıkarmayı başardı.

EKSİKLERE RAĞMEN

TFF 3.Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Belediye Derincespor yirmi birinci hafta karşılaşmasında Yomraspor’u konuk etti. 15 puanla ligin 17.sırasında bulunan Yomra karşısında galibiyet için sahaya çıkan temsilcimiz Belediye Derincesporplay-off hattındaki yerini korudu. Kart cezalısı Berkay Çakır ve sakatlığından dolayı forma giyemeyen Bertuğ Başdemir ve Muhammet Fatih Yıldırım’ın yokluğunda temsilcimiz maça iyi başladı.

İLK YARI GOL YOK

Maçın farklı dakikalarında gole yaklaşan Belediye Derincespor oyuna ağırlığını koyduğu dakikalarda aradığı golü bulamadı. İlk yarının ikinci yarısında ise maça ortak olan konuk ekip Yomraspor’un üst üste geliştirdiği ataklar da sonuçsuz kaldı. Gol sesi çıkmayan ilk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarının son bölümünde başlayan sağanak nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında futbol oynamak çok zorlaştı. Ağırlaşan zemine top sekmedi, paslaşmalar isabetli olamadı. Adeta çamur deryasına dönen sahada futbolcuların ikili mücadeleleri çoğu pozisyonda top kaybıyla neticelendi.

ZEMİN ÇOK AĞIRLAŞTI

Ağır zemine rağmen mücadeleyi bırakmayan Belediye Derincespor aradığı golü 69.dakikada buldu. Kubilay’ın ayak için plaseyle kaleye sert gönderdiği top, rakip savunma oyuncusu Berkcan Aytaç’ın koluna çarptı. Maçın hakemi Talha Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kubilay Serbest topu filelere yolladı ve Belediye Derincespor’un maçtaki tek golünü kaydetti (1-0). Maçta başka gol olmadı. Belediye Derincespor ligdeki puanını 37’ye yükselterek play-off hattındaki yerini korudu. Belediye Derincespor önümüzdeki hafta 12 Şubat 2023’te Amasyaspor’a konuk olacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1-YOMRASPOR:0

BELEDİYE DERİNCESPOR

97 Volkan Korkmaz **

16 Abdulkerim Canlı **

19 İlker Cihan **

22 Tayfun Kırca **

10 Mehmet Tosun **

12 Melih Alcu **

18 Furkan Gedik **

( Maksut Pune ?)

37 Ahmet Keleş **

11 Uğurcan İkikardeş **

70 Kubilay Serbest ***

25 Ümitcan Ekşi **

( Hasan Bekil **)

YEDEKLER

71 Furkan Yardım

36 Uğur Daşdemir

48 Tamer Aşık

77 Fatih Cin

89 Uğurcan Bekçi

YOMRASPOR

12 Ferhat Yılmaz **

18 Ümit Bayraktar **

39 Hüseyin Sürmeneli **

77 Berkcan Aytaç ***

2 Zafer Ergün **

3 Semih Kahraman *

5 Uğur Kurt **

7 Mustafa Yılmaz **

66 Furkan Mızrak *

20 Sertan İrkilmez **

91 Ali Emre Ustaali **

YEDEKLER

1 Mehmet Küçükali

6 Ökkeş Karaoğlu

30 Volkan Kutlu

33 Batuhan Kayıkcı

35 Mert Korkmaz

94 Şenol Özyurt

STAT: BELEDİYE DERİNCE DOĞAL ÇİM

HAKEMLER: Talha Öztürk **, Uğur Ertemel **, Berk Tezcan**

SARI KARTLAR: Ümitcan Ekşi, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor), Berkcan Aytaç (Yomraspor)

GOL:Kubilay Serbest (dk. 69 pen.) ( Belediye Derincespor)