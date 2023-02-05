05 Şub 2023 - 17:00- Spor G: 05 Şub 2023 - 17:06

Serik Belediyeli Üstün Bilgi’yi alabiliriz

Kocaelispor Serik Belediyespor’dan tecrübeli forvet Üstün Bilgi ile anlaşma olacak dedikoduları arttı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Serik Belediyeli Üstün Bilgi’yi alabiliriz mask

Kocaelispor’un önceki hafta deplasmanda 1-0 yendiği Serik Belediyespor'dan Üstün Bilgi ile anlaşma olacak dedikoduları arttı. 34 yaşındaki tecrübeli forvet ile anlaşmak üzere olunduğu dile getirildi.
# Kocaelispor

05 Şub 2023 - 17:00 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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