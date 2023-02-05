Prof. Dr. Naci Görür siyasilere seslendi

Bilim Akademisi Üyesi olan ve ülkemizde deprem denilince ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden siyasilere çağrıda bulundu.

Görür paylaşımında seçim vaadi olarak Deprem dirençli kentler sözü istedi. Görür paylaşımında "Gün geçmiyor ki 4,0’lar mertebesinde deprem bilgisi vermeyelim. Yarın gelir, Allah korusun, daha büyükleri olur. Bu seçim sonucu iktidara gelecek partilerden “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER SÖZÜ İSTİYORUZ” Çocuklarımız yatağa girerken çatı başımıza çöker mi korkusu olmadan büyüsünler."dedi