Prof. Dr. Naci Görür siyasilere seslendi

Bilim Akademisi Üyesi olan ve ülkemizde deprem denilince ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden siyasilere çağrıda bulundu.
Görür paylaşımında seçim vaadi olarak Deprem dirençli kentler sözü istedi. Görür paylaşımında "Gün geçmiyor ki 4,0’lar mertebesinde deprem bilgisi vermeyelim. Yarın gelir, Allah korusun, daha büyükleri olur. Bu seçim sonucu iktidara gelecek partilerden “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER SÖZÜ İSTİYORUZ” Çocuklarımız yatağa girerken çatı başımıza çöker mi korkusu olmadan büyüsünler."dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.