Kar tatili bekleyen öğrenciler Vali Yavuz'u tweet yağmuruna tuttu 

Kar yağışının ülke genelinde etkisini arttırmasının ardından birçok ilden eğitime ara verileceği haberleri geldi. Son olarak İstanbul ve Ankara'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kentimizde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının yarın etkisini iyice artırması bekleniyor. Birçok ildeki tatil haberi ile Kocaeli'deki öğrencilerin gözü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan gelecek tatil haberine döndü. Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden Vali Yavuz'a mesaj yağdırdı. Kocaeli ülke gündeminde ilk sıraya kadar yükseldi.

İşte Vali Yavuz'a atılan yüzlerce tweetten bazıları:

*Sayın valim her şehirde okullar tatil edildi Kocaeli içinde bekliyoruz kar yok ama fırtına var çocuklarımızın uçmasını istemiyoruz

*Kocaeli'de tatil olmazsa penguen evrimi gerçekleştiricem

* Darıca, Gebze ve Çayırova acilen Kocaeli ilinden ayrılıp İstanbul'a bağlanmalı. Ya da Gebze il yapılmalıdır.İstanbul'da okullar tatil, Gebze, Çayırova, Darıca'da fırtına ve yağmurdan yürünmüyor. Kocaeli Valiliğinden tatil ile ilgili halen daha açıklama yok.

* Sayın valim, Twitter'dan yazdığım yazı sanırım yanlışlıkla sildiniz, şimdi tekrardan sormuyorum. Istanbul'dan kocaeli üniversitesine günlük gelip giden öğrenciler için okulları tatil etmeyi düşünüyor musunuz yoksa dersler online mi olacak?