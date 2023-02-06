Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Tecrübeli itfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye yönlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve afet acil durum mobil tırı bölgeye intikal ediyor. Afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılacak.
Yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet tırlarında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 1 günde 30 bin kişilik çorba ve 10 bin kişilik 3 çeşit yemek üretilebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.
06 Şub 2023 - 09:14- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2023 - 09:16
Kocaeli Büyükşehir afet bölgesinde
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından mobil afet tırlarını ve itfaiye personelini bölgeye gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.