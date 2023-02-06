06 Şub 2023 - 09:14- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 09:16

Kocaeli Büyükşehir afet bölgesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından mobil afet tırlarını ve itfaiye personelini bölgeye gönderdi.
Kocaeli Büyükşehir afet bölgesinde mask
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Tecrübeli itfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye yönlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve afet acil durum mobil tırı bölgeye intikal ediyor. Afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılacak.
Yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet tırlarında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 1 günde 30 bin kişilik çorba ve 10 bin kişilik 3 çeşit yemek üretilebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.
# Büyükşehir Belediyesi, Yemek, Araç, elektrik, itfaiye

06 Şub 2023 - 09:14 - Asayiş

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