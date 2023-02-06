06 Şub 2023 - 09:27- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 09:29

Deprem anı kamerada!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da hissedildi. Elazığ’da deprem ve vatandaşların paniği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Deprem anı kamerada! mask


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Deprem anı ve vatandaşların paniği bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

06 Şub 2023 - 09:27 - Asayiş

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