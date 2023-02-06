06 Şub 2023 - 09:27- Asayiş

Deprem anı kamerada!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da hissedildi. Elazığ’da deprem ve vatandaşların paniği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.