Çöken binadan bir yaralı çıkartıldı



Sabaha karşı yaşanan depremde, Düziçi ilçesinde de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan bir binada ise AFAD ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.