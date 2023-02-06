Çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

Sabaha karşı yaşanan depremde, Düziçi ilçesinde de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan bir binada ise AFAD ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.