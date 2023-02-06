Olay akşam saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi 1229/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki kahvehaneye giden A.T., her akşam aynı yerden geçen G.Y.'nin gelmesini bekledi. Kadının sokakta yürüdüğünü gören A.T., kahvehaneden çıkarak tabanca ile 4 el ateş etti. Omzundan ve bacağından yaralanan G.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan G.Y., ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
06 Şub 2023 - 09:33- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2023 - 09:35
Önce pusu kurdu sonra vurdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehanede pusu kuran A.T., yolda yürüyen G.Y. (45) isimli kadına tabanca ile ateş açtı. Yaralanan kadın tedaviye alınırken, A.T. olay yerinden kaçtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.