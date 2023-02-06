Gölcük yardım için yolda!

(GESOTİM) Gölcük Arama Kurtarma Derneği Başkanı Necmi Kocaman "İçişleri bakanlığı AFAD başkanlığı tarafından Kocaeli bölgesi görev yerimiz Şanlıurfadır. GESOTİM ekibi olarak 3 araç 15 personel ve malzemelerle birlikte olay yerine hareket edilmiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun"dedi.