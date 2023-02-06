(GESOTİM) Gölcük Arama Kurtarma Derneği Başkanı Necmi Kocaman "İçişleri bakanlığı AFAD başkanlığı tarafından Kocaeli bölgesi görev yerimiz Şanlıurfadır. GESOTİM ekibi olarak 3 araç 15 personel ve malzemelerle birlikte olay yerine hareket edilmiştir. Allah yar ve yardımcımız olsun"dedi.
06 Şub 2023 - 09:35- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2023 - 09:39
Gölcük yardım için yolda!
Gölcük arama kurtarma ekibi 10 ilde yaşanan deprem sonrası Şanlıurfa'ya yardım etmek için yola çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.