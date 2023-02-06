İlan.gov.tr'nin haberine göre söz konusu işe ilişkin ihale dosyası 2.000,00 TL + KDV bedelle temin edilecek olup son teklif verme tarihi 06.02.2023 saat 17.00’ dır. Bölge Müdürlüğümüz Kamu İhale Kanunu’ na tabi olmayıp ihale konusu işle ilgili en düşük bedelli teklifi kabul etmemekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
06 Şub 2023 - 09:39- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 09:43
Özel güvenlik hizmeti için eleman alınacak
İlan.gov.tr'nin haberine göre Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Sınırları Kapsamında Devriyeli, Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım işine ilişkin ihale 07.02.2023 tarihinde saat 11.30’ da yapılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.