Özel güvenlik hizmeti için eleman alınacak

İlan.gov.tr'nin haberine göre söz konusu işe ilişkin ihale dosyası 2.000,00 TL + KDV bedelle temin edilecek olup son teklif verme tarihi 06.02.2023 saat 17.00’ dır. Bölge Müdürlüğümüz Kamu İhale Kanunu’ na tabi olmayıp ihale konusu işle ilgili en düşük bedelli teklifi kabul etmemekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

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