Orman parkı kiraya verilecek

İlan.gov.tr'nin haberine göre Müdürlüğümüz Kandıra Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 137 ve 138 No.lu bölme içerisinde kalan Kandıra Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı’nın, işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Orman Parkları Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi” uyarınca Kapalı Teklif(Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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