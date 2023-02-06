06 Şub 2023 - 09:45- Gündem G: 06 Şub 2023 - 09:49

Orman parkı kiraya verilecek

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kandıra Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkının işletme hakkı kiraya verilecek
Orman parkı kiraya verilecek mask

İlan.gov.tr'nin haberine göre Müdürlüğümüz Kandıra Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 137 ve 138 No.lu bölme içerisinde kalan Kandıra Şehir Ormanı Konaklamasız Orman Parkı’nın, işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Orman Parkları Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi” uyarınca Kapalı Teklif(Artırma)  usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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# ihale

06 Şub 2023 - 09:45 - Gündem

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