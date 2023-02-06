Bakan Soylu: "Uluslararası yardım içeren alarm"

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok yerden ihbar geliyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Kargo uçaklarımız hazırlanıyor, bölgelere sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarma çalışmalarını yapmak. Bunun için de bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.

BULUNDUĞUNUZ YERDEN HAREKET ETMEYİN

Şu ana kadar 6 şiddetinin üzerinde 22 deprem meydana geldi. En büyüğü 6.6 şiddetinde. Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz.

Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir.

CEP TELEFONU UYARISI

Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulans ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın araçlarını hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Birinci önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır.

Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye’de, cep telefonlarını deprem bölgeleri dışında kullanmamalarıdır.

Özellikle sosyal medyaya da şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum, dezenformasyon şu anda yapılabilecek, bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Sosyal medyadaki dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi de üzen bir noktaya getirir. Bu vesileyle bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Depremin ana merkezlerini de tespit ettik. Şu anda kargo uçaklarımız sevke hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

İletişim Başkanlığı vatandaşlarımızı bilgilendirecektir. Özellikle yanıltıcı ya da bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade şu anda ilk işimiz arama kurtarmadır.