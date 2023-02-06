Gazeteci canlı yayında yakınlarının enkazını öğrendi...

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi. Doğan, "İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı." ifadelerini kullandı. Deprem sonrası enkaz bölgesinden bilgi veren gazeteci Sırrıberk Aslan ise canlı yayında yakınlarını enkaz altında kaldığını öğrendi. Aslan'ın yayına yansıyan feryadı yürekleri dağladı.

Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken merkezde ise özel bir hastanenin yıkıldığı, Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. AKP Hatay Milletvekili Yayman CNN Türk canlı yayınında "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cumhuriyet