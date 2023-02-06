Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kocaeli’de ikamet eden Kahramanmaraşlılar, depremi öğrenir öğrenmez telefonlara sarıldı. Derince Yavuz Sultan Mahallesi (60 Evler) Muhtarı Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Telefonla görüştüğümüz Muhtar Hamiyet kağıtlı, “Deprem sonrası Kahramanmaraş’taki ailemi aradım, çok şükür onlarda bir sorun yok. Ama yakın akrabamız ve kızı, yıkılan binanın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin, ailelerine de baş sağlığı diliyorum” dedi.
06 Şub 2023 - 10:17- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2023 - 10:32
Muhtar Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası depremde öldü
Kahramanmaraş’taki depremde Derince Yavuz Sultan Mahallesi (60 Evler) Muhtarı Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.