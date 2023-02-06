06 Şub 2023 - 10:17- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 10:32

Muhtar Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası depremde öldü

Kahramanmaraş’taki depremde Derince Yavuz Sultan Mahallesi (60 Evler) Muhtarı Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti.

Muhtar Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası depremde öldü mask

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kocaeli’de ikamet eden Kahramanmaraşlılar, depremi öğrenir öğrenmez telefonlara sarıldı. Derince Yavuz Sultan Mahallesi (60 Evler) Muhtarı Hamiyet Kağıtlı’nın iki akrabası yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Telefonla görüştüğümüz Muhtar Hamiyet kağıtlı, “Deprem sonrası Kahramanmaraş’taki ailemi aradım, çok şükür onlarda bir sorun yok. Ama yakın akrabamız ve kızı,  yıkılan binanın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin, ailelerine de baş sağlığı diliyorum” dedi.
# türkiye

06 Şub 2023 - 10:17 - Asayiş

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