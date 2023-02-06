İYİ Partili ilçe başkanı depremde vefat etti

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi duyurdu. Kavuncu: "İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."