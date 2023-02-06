Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 79 bin kişi oldu!

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun %49,5’ini erkekler, %50,5’ini kadınlar oluşturdu.

Kocaeli Nüfusu, 2 Milyon 079 bin 072 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus,45 bin 631 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 2 Milyon 079 bin 072 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 576 olmuştur.

2022 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,2 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

GEBZE

407.019

206.725

200.294

GÖLCÜK

175.940

88.679

87.261

KANDIRA

52.874

29.715

23.159

KARAMÜRSEL

59.676

29.873

29.803

KÖRFEZ

178.048

89.613

88.435

DERİNCE

146.374

73.351

73.023

BAŞİSKELE

116.650

59.187

57.463

ÇAYIROVA

150.792

76.702

74.090

DARICA

225.602

114.378

111.224

DİLOVASI

53.416

27.599

25.817

İZMİT

376.056

185.436

190.620

KARTEPE

136.625

69.485

67.140

KOCAELİ TOPLAM

2.079.072

1.050.743

1.028.329

Sakarya Nüfusu, 1 Milyon 080 bin 080 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde ikamet eden nüfus,19 bin 204 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1 Milyon 080 bin 080 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Sakarya ilinin nüfus yoğunluğu 223 olmuştur.

2022 yılında Sakarya’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 17,9 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

AKYAZI

94.494

47.186

47.308

GEYVE

50.799

25.660

25.139

HENDEK

90.153

44.277

45.876

KARASU

70.600

35.344

35.256

KAYNARCA

24.483

12.596

11.887

SAPANCA

44.712

22.091

22.621

KOCAALİ

22.882

11.634

11.248

PAMUKOVA

30.482

15.318

15.164

TARAKLI

6.894

3.516

3.378

FERİZLİ

30.741

17.429

13.312

KARAPÜRÇEK

13.339

6.754

6.585

SÖĞÜTLÜ

14.724

7.529

7.195

ADAPAZARI

281.489

139.725

141.764

ARİFİYE

49.340

25.953

23.387

ERENLER

92.249

46.122

46.127

SERDİVAN

162.699

80.315

82.384

SAKARYA TOPLAM

1.080.080

541.449

538.631

Düzce Nüfusu, 405 bin 131 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet eden nüfus,4 bin 155 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 405 bin 131 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Düzce ilinin nüfus yoğunluğu 158 olmuştur.

2022 yılında Düzce’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

AKÇAKOCA

40.025

19.663

20.362

MERKEZ

258.484

127.818

130.666

YIĞILCA

13.915

7.221

6.694

CUMAYERİ

15.214

7.646

7.568

GÖLYAKA

20.552

10.430

10.122

ÇİLİMLİ

19.648

11.282

8.366

GÜMÜŞOVA

16.844

8.528

8.316

KAYNAŞLI

20.449

10.362

10.087

DÜZCE TOPLAM

405.131

202.950

202.181

Bolu Nüfusu, 320 bin 824 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde ikamet eden nüfus,810 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 320 bin 824 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Bolu ilinin nüfus yoğunluğu 39 olmuştur.

2022 yılında Bolu’nun yıllık nüfus artış hızı ise binde 2,5 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

MERKEZ

219.476

107.559

111.917

GEREDE

34.257

17.305

16.952

GÖYNÜK

14.434

7.363

7.071

KIBRISCIK

2.932

1.502

1.430

MENGEN

13.578

6.904

6.674

MUDURNU

18.456

9.394

9.062

SEBEN

4.648

2.211

2.437

DÖRTDİVAN

6.418

3.165

3.253

YENİÇAĞA

6.625

3.301

3.324

BOLU TOPLAM

320.824

158.704

162.120

Yalova Nüfusu, 296 bin 333 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde ikamet eden nüfus,5 bin 332 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 296 bin 333 oldu.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Yalova ilinin nüfus yoğunluğu 350 olmuştur.

2022 yılında Yalova’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,2 olarak gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

MERKEZ

156.732

76.844

79.888

ALTINOVA

32.207

17.079

15.128

ARMUTLU

10.843

5.534

5.309

ÇINARCIK

38.600

18.973

19.627

ÇİFTLİKKÖY

50.974

25.489

25.485

TERMAL

6.977

3.985

2.992

YALOVA TOPLAM

296.333

147.904

148.429

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