Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 79 bin kişi oldu!

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun %49,5’ini erkekler, %50,5’ini kadınlar oluşturdu.
Kocaeli Nüfusu, 2 Milyon 079 bin 072 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde ikamet eden nüfus,45 bin 631 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 2 Milyon 079 bin 072 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Kocaeli ilinin nüfus yoğunluğu 576 olmuştur.
2022 yılında Kocaeli’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 22,2 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
GEBZE
407.019
206.725
200.294
GÖLCÜK
175.940
88.679
87.261
KANDIRA
52.874
29.715
23.159
KARAMÜRSEL
59.676
29.873
29.803
KÖRFEZ
178.048
89.613
88.435
DERİNCE
146.374
73.351
73.023
116.650
59.187
57.463
ÇAYIROVA
150.792
76.702
74.090
DARICA
225.602
114.378
111.224
DİLOVASI
53.416
27.599
25.817
İZMİT
376.056
185.436
190.620
136.625
69.485
67.140
KOCAELİ TOPLAM
2.079.072
1.050.743
1.028.329
Sakarya Nüfusu, 1 Milyon 080 bin 080 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde ikamet eden nüfus,19 bin 204 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1 Milyon 080 bin 080 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Sakarya ilinin nüfus yoğunluğu 223 olmuştur.
2022 yılında Sakarya’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 17,9 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
AKYAZI
94.494
47.186
47.308
GEYVE
50.799
25.660
25.139
HENDEK
90.153
44.277
45.876
KARASU
70.600
35.344
35.256
KAYNARCA
24.483
12.596
11.887
SAPANCA
44.712
22.091
22.621
KOCAALİ
22.882
11.634
11.248
PAMUKOVA
30.482
15.318
15.164
TARAKLI
6.894
3.516
3.378
FERİZLİ
30.741
17.429
13.312
KARAPÜRÇEK
13.339
6.754
6.585
SÖĞÜTLÜ
14.724
7.529
7.195
ADAPAZARI
281.489
139.725
141.764
ARİFİYE
49.340
25.953
23.387
ERENLER
92.249
46.122
46.127
SERDİVAN
162.699
80.315
82.384
SAKARYA TOPLAM
1.080.080
541.449
538.631
Düzce Nüfusu, 405 bin 131 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet eden nüfus,4 bin 155 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 405 bin 131 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Düzce ilinin nüfus yoğunluğu 158 olmuştur.
2022 yılında Düzce’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
AKÇAKOCA
40.025
19.663
20.362
MERKEZ
258.484
127.818
130.666
YIĞILCA
13.915
7.221
6.694
CUMAYERİ
15.214
7.646
7.568
GÖLYAKA
20.552
10.430
10.122
ÇİLİMLİ
19.648
11.282
8.366
GÜMÜŞOVA
16.844
8.528
8.316
KAYNAŞLI
20.449
10.362
10.087
DÜZCE TOPLAM
405.131
202.950
202.181
Bolu Nüfusu, 320 bin 824 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde ikamet eden nüfus,810 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 320 bin 824 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Bolu ilinin nüfus yoğunluğu 39 olmuştur.
2022 yılında Bolu’nun yıllık nüfus artış hızı ise binde 2,5 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
MERKEZ
219.476
107.559
111.917
GEREDE
34.257
17.305
16.952
GÖYNÜK
14.434
7.363
7.071
KIBRISCIK
2.932
1.502
1.430
MENGEN
13.578
6.904
6.674
MUDURNU
18.456
9.394
9.062
SEBEN
4.648
2.211
2.437
DÖRTDİVAN
6.418
3.165
3.253
YENİÇAĞA
6.625
3.301
3.324
BOLU TOPLAM
320.824
158.704
162.120
Yalova Nüfusu, 296 bin 333 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yalova ilinde ikamet eden nüfus,5 bin 332 kişi artarak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 296 bin 333 oldu.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2022 yılında Yalova ilinin nüfus yoğunluğu 350 olmuştur.
2022 yılında Yalova’nın yıllık nüfus artış hızı ise binde 18,2 olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2022 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
MERKEZ
156.732
76.844
79.888
ALTINOVA
32.207
17.079
15.128
ARMUTLU
10.843
5.534
5.309
ÇINARCIK
38.600
18.973
19.627
ÇİFTLİKKÖY
50.974
25.489
25.485
TERMAL
6.977
3.985
2.992
YALOVA TOPLAM
296.333
147.904
148.429
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.