06 Şub 2023 - 10:37- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 10:40

Deprem hakkında provokatif paylaşımlar için harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.
Deprem hakkında provokatif paylaşımlar için harekete geçildi mask

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde depremden dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformlar üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
# çevre, emniyet

06 Şub 2023 - 10:37 - Asayiş

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