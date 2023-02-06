Olay, sabaha karşı Organize Sanayi Bölgesi 7. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Aynı fabrikada 2 ay önce de yangının çıktığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
06 Şub 2023 - 10:41- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2023 - 10:43
Fabrikada çıkan yangın korkuttu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, aynı fabrika 2 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.