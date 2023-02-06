06 Şub 2023 - 10:41- Asayiş G: 06 Şub 2023 - 10:43

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, aynı fabrika 2 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi.
Fabrikada çıkan yangın korkuttu mask
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Olay, sabaha karşı Organize Sanayi Bölgesi 7. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Aynı fabrikada 2 ay önce de yangının çıktığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# Vatandaşlar, sağlık, Olay, itfaiye, polis

06 Şub 2023 - 10:41 - Asayiş

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