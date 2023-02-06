Kocaeli'den afetzedelere yardım akın ediyor

Mahalle Afet gönüllüleri Körfez belediyesi araç desteğiyle yola çıkıyor. Afetzedeler için lise yapıldı.
7 üçgen oturak
5 tane telsiz
Jeneratör
Kriko
Aydınlatma
Demir kesme
2 Hilti
Emniyet şeridi
2 balta
2 ağır çekiç
10 eldiven
2 madenci feneri
3 tekli makara
1 ikili makara
1 üçlü makara
12 karabina
1 stop draider
7 gözlük
1 dizlik
Emniyet şeridi ekipmanları
2 emniyet kemeri
1 full bady emniyet kemeri
10 uyku tulumu
2 30m ip
5 çadır
10 battaniye
2 uzatma kablosu
2 manivela
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.