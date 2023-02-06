06 Şub 2023 - 12:19- Gündem G: 06 Şub 2023 - 12:22

Kocaeli'den afetzedelere yardım akın ediyor

Mahalle Afet gönüllüleri Körfez belediyesi araç desteğiyle yola çıkıyor. Afetzedeler için lise yapıldı.

Mahalle Afet gönüllüleri Körfez belediyesi araç desteğiyle yola çıkıyor. Afetzedeler için lise yapıldı.

7 üçgen oturak
5 tane telsiz
Jeneratör
Kriko
Aydınlatma
Demir kesme
2 Hilti
Emniyet şeridi
2 balta
2 ağır çekiç
10 eldiven
2 madenci feneri
3 tekli makara
1 ikili makara
1 üçlü makara
12 karabina
1 stop draider
7 gözlük
1 dizlik
Emniyet şeridi ekipmanları
2 emniyet kemeri
1 full bady emniyet kemeri
10 uyku tulumu
2 30m ip
5 çadır
10 battaniye
2 uzatma kablosu
2 manivela
# Araç, emniyet

06 Şub 2023 - 12:19 - Gündem

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