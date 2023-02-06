Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirilirken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görevlendirildi
06 Şub 2023 - 12:48- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 12:50
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kahramanmaraş'ta görevlendirildi
10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.