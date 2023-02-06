06 Şub 2023 - 12:48- Gündem G: 06 Şub 2023 - 12:50

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kahramanmaraş'ta görevlendirildi

10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kahramanmaraş'ta görevlendirildi mask

Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirilirken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görevlendirildi

06 Şub 2023 - 12:48 - Gündem

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