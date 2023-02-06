06 Şub 2023 - 12:51- Gündem G: 06 Şub 2023 - 12:54

Kandilli depremin büyüklüğünü revize etti

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kandilli depremin büyüklüğünü revize etti mask

Bu gece saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 7.4 olarak açıklanmıştı. Kandilli Rasathanesi tarafından geçtiğimiz dakikalarda yapılan bilgilendirmede depremin şiddeti 7.7 olarak revize edildi.

06 Şub 2023 - 12:51 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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