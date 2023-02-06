Kandilli depremin büyüklüğünü revize etti

Bu gece saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 7.4 olarak açıklanmıştı. Kandilli Rasathanesi tarafından geçtiğimiz dakikalarda yapılan bilgilendirmede depremin şiddeti 7.7 olarak revize edildi.