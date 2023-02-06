Büyükakın kan bağışı çağrısı yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeler için kan bağışı çağrısı yaptı. Büyükakın: "Sevgili hemşehrilerim, deprem bölgesinde ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için sizleri #kanbağışı yapmaya davet ediyorum.?"