Bu gece saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türk Halkı imece usulü ile STK'lar önderliğinde örgütlenerek yardım kampanyası başlattı. Depremin merkez üssü olan ve kentimizde yaşayan Kahramanmaraşlı'ların derneği olan Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği depremden bu yana hem yakınlarına ulaşmaya hem de yardım kampanyası için çalışıyor.
BİZ BU ACIYI 1999'DA DA YAŞADIK
Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer "Az önce bir toplantı yaptık. Bütün STK toplandık. Bir yardım kampanyası başlatıyoruz bunu tek elden yapıp hızlıca ulaştırmak istiyoruz. Biz bu acıyı 1999'da da yaşadık. Her ne kadar Kahramanmaraşlı olsak da burada doğduk büyüdük biz bu acıyı biliyoruz. Anadolu Dernekleri de destek vericek. Gruplardan görüntüler geliyor arkadaşlarımızı, akrabalarımızı gözyaşlarıyla izledik. Şu an kan bağışı çok önemli, çok fazla yaralı var.
YIKIM ÇOK BÜYÜK
Kahramanmaraş'ta sıkıntı çok büyük. Fark ettiyseniz televizyonlar Kahramanmaraş'ı çok fazla vermiyor. Yıkım çok büyük. Elektrik yok, hava şartları çok kötü ve haber almaya çalışıyoruz Maraş'tan. Biz bir koordinasyon içinde hareket edip yardımları ulaşırıcaz. Bir kampanya planı açıklayacağız."dedi.
06 Şub 2023 - 12:59- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 15:28
Kocaeli'deki Maraşlılar tek yürek!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası ülke genelinde kampanya başlatıldı. Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer kampanya ilişkin "Bir yardım kampanyası başlatıyoruz bunu tek elden yapıp hızlıca ulaştırmak istiyoruz. Biz bu acıyı 1999'da da yaşadık."dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.