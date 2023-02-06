06 Şub 2023 - 13:44- Gündem G: 06 Şub 2023 - 13:46

7.5 büyüklüğünde bir deprem daha!

Kandilli rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözünde 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
7.5 büyüklüğünde bir deprem daha! mask

Kandilli rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözünde 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

06 Şub 2023 - 13:44 - Gündem

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