Talus'tan ilk açıklama: "En iyi biz anlarız"

AKP Kocaeli İl Başkan Vekili Dr. Şahin Talus’un Kahramanmaraş Depremi ile ilgili açıklama yaptı. Talus, " “Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin acısını ülkece yaşıyoruz. Depremin açtığı yaraları en iyi bilen, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin acısını hala yüreğinde en sıcak haliyle yaşayan bu coğrafyanın evlatları olarak, depremden etkilenen vatandaşlarımızın neler yaşadığını en iyi bizler biliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak bizler de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Depremin ilk anından itibaren bölgeye tüm imkanlarıyla seferber olan devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde bu kapsamda ilimizde Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde başlatılan her türlü kampanyaya kanımızla, canımızla destek olacağız. Birbirimize kenetlenerek, tek yürek olarak bu acı günleri de birlikte aşacağımıza inancımız tamdır” dedi.