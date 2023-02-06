BİK'ten deprem bölgesine destek

BİK'TEN DEPREM TEDBİRLERİ
1- Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Malatya, Osmaniye ve Kilis illerindeki süreli yayınlarımızın ilan ve reklam yayımından doğan alacakları erken ödeme planına dâhil edilmiştir.
2- Anılan illerimizde bulunan süreli yayınlarımıza yönelik kesinleşen mahsup ve müeyyide kararlarının uygulamasına 3 ay süreyle ara verilmiştir.
3- Bölgedeki basın mensuplarımıza verilen kredilerin geri ödemeleri 3 ay süreyle ötelenmiştir.
4- Depremden etkilenen;
· Adana Şube Müdürlüğü görevlerinin Bursa,
· Gaziantep Şube Müdürlüğü görevlerinin Konya,
· Hatay Şube Müdürlüğü görevlerinin İzmir,
· Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlerinin Samsun,
· Malatya Şube Müdürlüğü görevlerinin Ankara,
· Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlerinin Antalya Şube Müdürlüğü tarafından süresiz olarak yürütülmesi uygun görülmüştür.
5- Depremin bölgedeki etkisi netleşince veya yaşanabilecek muhtemel gelişmeler karşısında, Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne doğrudan inisiyatif ve tedbir alması yönünde yetki verilmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.