06 Şub 2023 - 13:53- Gündem G: 06 Şub 2023 - 13:57

BİK'ten deprem bölgesine destek

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede bulunan süreli yayınlara yönelik tedbirler açıklandı
BİK'ten deprem bölgesine destek mask

BİK'TEN DEPREM TEDBİRLERİ

1-      Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Malatya, Osmaniye ve Kilis illerindeki süreli yayınlarımızın ilan ve reklam yayımından doğan alacakları erken ödeme planına dâhil edilmiştir.

2-      Anılan illerimizde bulunan süreli yayınlarımıza yönelik kesinleşen mahsup ve müeyyide kararlarının uygulamasına 3 ay süreyle ara verilmiştir.

3-      Bölgedeki basın mensuplarımıza verilen kredilerin geri ödemeleri 3 ay süreyle ötelenmiştir.

4-      Depremden etkilenen;

·         Adana Şube Müdürlüğü görevlerinin Bursa,

·         Gaziantep Şube Müdürlüğü görevlerinin Konya,

·         Hatay Şube Müdürlüğü görevlerinin İzmir,

·         Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü görevlerinin Samsun,

·         Malatya Şube Müdürlüğü görevlerinin Ankara,

·         Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlerinin Antalya Şube Müdürlüğü tarafından süresiz olarak yürütülmesi uygun görülmüştür.

5-      Depremin bölgedeki etkisi netleşince veya yaşanabilecek muhtemel gelişmeler karşısında, Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne doğrudan inisiyatif ve tedbir alması yönünde yetki verilmiştir.

 

# İzmir, Ankara, Bursa

06 Şub 2023 - 13:53 - Gündem

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