Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görevlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz, "Acımızın tarifi yok. Böyle dönemlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hepimiz biliriz. Bugün itibariyle Kahramanmaraş ilimize yardım etmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
06 Şub 2023 - 13:57- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 13:59
Kocaeli Valisi Yavuz deprem bölgesine gidiyor
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.