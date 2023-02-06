06 Şub 2023 - 14:03- Gündem G: 06 Şub 2023 - 14:04

Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Çayırova Belediyesi Uzman Arama Kurtarma Timi, çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı mask


Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem için harekete geçti. Can kaybına sebep olan depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için ekipler hazırlıklarını tamamladı. 16 kişilik Çayırova Belediyesi Uzman Arama Kurtarma Timi, AFAD koordinesinde Şanlıurfa’da enkaz noktalarında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki araçla yola çıktı.
# çevre, Çayırova

06 Şub 2023 - 14:03 - Gündem

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