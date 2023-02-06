Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem için harekete geçti. Can kaybına sebep olan depremin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için ekipler hazırlıklarını tamamladı. 16 kişilik Çayırova Belediyesi Uzman Arama Kurtarma Timi, AFAD koordinesinde Şanlıurfa’da enkaz noktalarında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki araçla yola çıktı.
06 Şub 2023 - 14:03- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 14:04
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Çayırova Belediyesi Uzman Arama Kurtarma Timi, çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.