06 Şub 2023 - 14:03- Gündem G: 06 Şub 2023 - 14:05

Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, soğuk havada sokakta kalan 6 kişiyi barınma merkezine yerleştirdi.
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor mask
Haber albümü için resme tıklayın


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen büyükşehir zabıta ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerleri sürekli kontrol ediyor. Ekipler 6 kişiyi sokaktan alarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi. Barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu.
# Büyükşehir Belediyesi, sağlık, Yemek

06 Şub 2023 - 14:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.219.199 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı mask
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor mask
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
Başiskele'den depremzedelere yardım mask
Başiskele'den depremzedelere yardım
Naci Görür'den deprem tepkisi: Söyledik ama hiç kimse tepki bile vermedi mask
Naci Görür'den deprem tepkisi: Söyledik ama hiç kimse tepki bile vermedi
Gazeteci canlı yayında yakınlarının enkazını öğrendi... mask
Gazeteci canlı yayında yakınlarının enkazını öğrendi...
Bakan Soylu: "Uluslararası yardım içeren alarm" mask
Bakan Soylu: "Uluslararası yardım içeren alarm"
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL