Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen büyükşehir zabıta ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerleri sürekli kontrol ediyor. Ekipler 6 kişiyi sokaktan alarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi. Barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.