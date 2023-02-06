Depremin ürkütücü sesi kayıtlarda

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği’nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Depremin işitilebilir hale dönüştürdüklerini söyleyen Livaoğlu, "İnsan kulağı 20 Hz'den düşük frekansları işitemez. Deprem sinyaline ait frekanslar da genellikle 20 Hz'den küçüktür. Bu analizlerde, sismik sinyallerin yer altındaki kayaçları sofistike bir şekilde döverken kuvvetle muhtemel oluşturabileceği sesleri açığa çıkarmanın yanı sıra ayırt edici karakteristik özellikleri ile de deprem çalışmalarına katkı sunabilir. Depremin işitilebilir hale dönüştürülebilmesi için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyallerinin örnekleme periyoduna bağlı olarak bant hızları artırılır ve sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır. Böylece frekans içeriği insan kulağının duyabileceği eşiklere yükseltilir. Her bir depremde aynı sıkıştırma parametreleri kullanılarak karakteristik sesler üretilebilir ve depremlerin kaynak özellikleri, sarsıntı süreleri gibi ölçütler ayırt edilebilir” dedi.
Sesin ürkütücü bir şekilde hissedildiğini belirten Livaoğlu, “Doğu Anadolu tektonik rejiminin ürettiği 7.7 moment büyüklüğündeki bu yıkıcı depremin de ses karakteristiği incelendiğinde, ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını göstermektedir" diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.