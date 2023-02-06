SAMED ALİ KAYA’NIN ANNE VE BABASINDAN SEVİNÇLİ HABER GELDİ

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Tüm Türkiye’yi sarsan deprem faciasında Kocaelispor kulübü de olumsuz etkilendi. Kocaelispor’un sakat golcüsü Samed Ali Kaya, Kahramanmaraş’ta yaşayan nane ve babasından bir süre yanıt alamadı. Ancak haberleşme imkanı bulup iyi olduklarını öğrence rahat lir nefes aldı. Samed acilen Kahramanmaraş’a yola çıktı.