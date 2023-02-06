06 Şub 2023 - 14:16- Gündem G: 06 Şub 2023 - 14:18

SAMED ALİ KAYA’NIN ANNE VE BABASINDAN SEVİNÇLİ HABER GELDİ

SON DAKİKA… Tüm Türkiye’yi sarsan deprem faciasında Kocaelispor kulübü de olumsuz etkilendi. Kocaelispor’un sakat golcüsü Samed Ali Kaya, Kahramanma...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
SAMED ALİ KAYA’NIN ANNE VE BABASINDAN SEVİNÇLİ HABER GELDİ mask

SON DAKİKA…

Tüm Türkiye’yi sarsan deprem faciasında Kocaelispor kulübü de olumsuz etkilendi. Kocaelispor’un sakat golcüsü Samed Ali Kaya, Kahramanmaraş’ta yaşayan nane ve babasından bir süre yanıt alamadı. Ancak haberleşme imkanı bulup iyi olduklarını öğrence rahat lir nefes aldı. Samed acilen Kahramanmaraş’a yola çıktı.
# türkiye, Kocaelispor

06 Şub 2023 - 14:16 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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