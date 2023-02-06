HEMŞEHRİM, KUSURA BAKMA ! : 7-4 / 6-3

24 DERNEK KATILDI

Derince’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleşti. Derince’deki sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı açılış maçıyla 24 derneğin mücadelesi resmen başladı.

YOZGATLILAR VE YÖRÜKLER KAZANDI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın da yer aldığı gösteri maçı ile başlayan turnuvanın ilk gün programında iki müsabaka vardı. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan günün ilk karşılaşmasında Derinceliler Derneği ile Yozgatlılar Derneği karşı karşıya gelirken, müsabakadan galip ayrılan taraf 7-4’lük skorla Yozgatlılar Derneği oldu. A Grubu’nun bir diğer karşılaşmasında ise Yörükler Derneği, KİĞI Yayladere Derneği’ni 6-3’lük skorla mağlup edip, turnuvaya galibiyetle başlamayı başardı.

24 DERNEK KATILDI

Derince’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve yönetimleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleşti. Derince’deki sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı açılış maçıyla 24 derneğin mücadelesi resmen başladı.

YOZGATLILAR VE YÖRÜKLER KAZANDI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın da yer aldığı gösteri maçı ile başlayan turnuvanın ilk gün programında iki müsabaka vardı. Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan günün ilk karşılaşmasında Derinceliler Derneği ile Yozgatlılar Derneği karşı karşıya gelirken, müsabakadan galip ayrılan taraf 7-4’lük skorla Yozgatlılar Derneği oldu. A Grubu’nun bir diğer karşılaşmasında ise Yörükler Derneği, KİĞI Yayladere Derneği’ni 6-3’lük skorla mağlup edip, turnuvaya galibiyetle başlamayı başardı.