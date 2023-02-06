“KAZANDIK, MUTLUYUZ”
Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yıldız: “Bizim için zor, gergin ve bir o kadar da öğretici bir maç oldu. Karşımızda gelişmiş bir takım gördük. Bize olan saygıları net bir şekilde gözüktü. Bundan sonra da buna benzer çok maç oynayacağız. 10’da 10 yapmış lider takımımıza karşı rakiplerimizin motivasyonları çok daha üst seviyede olacak. Bu anlamda Değirmenderespor karşılaşması bizim adımıza iyi bir sınav oldu” şeklinde konuştu.
“SAVUNMANIN GELİŞİMİNİ GÖRDÜK”
90+7’de gelen golle maçı kazandıkları için ayrıca mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, “Maç 1-1’ken savunmada 3’e 1 yakalandığımız pozisyonda, Fırat’ın olgun davranarak arkadaşının yardıma gelmesini beklemesi savunma kültürümüzün ne denli geliştiğinin bir göstergesi oldu. Akabinde gelen penaltı pozisyonu ve bulduğumuz gol ile kazandık. Golün dakikası bizi ayrıca mutlu etti. Kaybedebilirdik de. Sonu iyi bittiği için çok mutluyuz. Dünyada çok az takımın yapabileceği bir seriyi devam ettiren takımımızı kutluyor, çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.