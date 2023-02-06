06 Şub 2023 - 14:39- Gündem G: 06 Şub 2023 - 14:43

“Çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum”

BAL 14.Grup Lideri Gebzespor’un Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, 2-1 kazanılan Değirmenderespor maçını değerlendirdi, futbolcularına övgüler yağdırdı
“Çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum” mask

“KAZANDIK, MUTLUYUZ”

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yıldız: “Bizim için zor, gergin ve bir o kadar da öğretici bir maç oldu. Karşımızda gelişmiş bir takım gördük. Bize olan saygıları net bir şekilde gözüktü. Bundan sonra da buna benzer çok maç oynayacağız. 10’da 10 yapmış lider takımımıza karşı rakiplerimizin motivasyonları çok daha üst seviyede olacak. Bu anlamda Değirmenderespor karşılaşması bizim adımıza iyi bir sınav oldu” şeklinde konuştu.

“SAVUNMANIN GELİŞİMİNİ GÖRDÜK”

90+7’de gelen golle maçı kazandıkları için ayrıca mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, “Maç 1-1’ken savunmada 3’e 1 yakalandığımız pozisyonda, Fırat’ın olgun davranarak arkadaşının yardıma gelmesini beklemesi savunma kültürümüzün ne denli geliştiğinin bir göstergesi oldu. Akabinde gelen penaltı pozisyonu ve bulduğumuz gol ile kazandık. Golün dakikası bizi ayrıca mutlu etti. Kaybedebilirdik de. Sonu iyi bittiği için çok mutluyuz. Dünyada çok az takımın yapabileceği bir seriyi devam ettiren takımımızı kutluyor, çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum”.
# takım

06 Şub 2023 - 14:39 - Gündem

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