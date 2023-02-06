480 tekvandocu kuşak atladı

BEŞ AYRI MERKEZDE ÇALIŞMALAR
Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de tekvando. Uzman antrenör Tuncay Karak yönetiminde tekvando kurslarının devam ettiği Derince’de çalışmalar Dumlupınar Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Osmangazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çınarlı Ortaokulu ve Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda tüm hızıyla devam ediyor. Beş ayrı kurs merkezinde devam eden tekvando kurslarına katılan öğrenciler bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Yapılan kuşak sınavının ardından 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşarken, Başkan Aygün de Dumlupınar Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aygün, “Derincespor bünyesinde tekvando eğitimlerine katılan sporcularımızın kuşak terfi sınavını takip ettik. Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.