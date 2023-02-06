06 Şub 2023 - 14:56- Gündem G: 06 Şub 2023 - 14:58

Hereke’de sabah 09.00’dan beri ELEKTRİKLER KESİK!

Yukarı Hereke’de fırtınadan dolayı direkler devrildiği için aşağı Hereke’ye sabah saat 09.00’dan beri elektrikler verilemiyor

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Hereke’de sabah 09.00’dan beri ELEKTRİKLER KESİK! mask

Hereke’den gazetemizi arayan vatandaşlar, sabah saat 09.00’dan beri aşağı Hereke’de elektriklerin kesik olduğunu söylediler. Sedaş yetkililerine büyük tepki gösteren Herekeliler, “Fırtınadan dolayı Yukarı Hereke Mahallesi’nde elektrik direklerinin devrildiğini söylediler. Kışladüzü Mahallesi’ne elektrik verdiler. Ama ne hikmetse aşağı Hereke tarafına sabah saat 09.00’dan beri elektrik verilmiyor. Birçok kez yetkililere söyledik, aşağı Hereke’nin hattını değiştirin, Kışladüzü Mahallesi ile aynı hattı verin diye. Ama onlar bir türlü bunu yapmıyor. Bizim hatta ile Yukarı Hereke hattı aynı. Yukarı Hereke’de sık sık direkler devriliyor, cefasını da aşağı Hereke’deki vatandaşlar çekiyor. Elektrik olmadığı için ev telefonları da çalışmıyor. Artık yeter diyoruz. Aşağı Hereke’nin hattını Yukarı Hereke’den ayırsınlar” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
# Vatandaşlar, elektrik

06 Şub 2023 - 14:56 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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