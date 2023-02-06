06 Şub 2023 - 15:19- Spor G: 06 Şub 2023 - 15:21

Bayram Oral cezalı

Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral, 2-1 kazandığımız Sarıyer maçında yardımcı hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Bayram Oral'ın şaş...
Bayram Oral cezalı mask

Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral, 2-1 kazandığımız Sarıyer maçında yardımcı hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Bayram Oral'ın şaşkınlığı yüzünden okundu. Sportif direktör ilk oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
# Kocaelispor

06 Şub 2023 - 15:19 - Spor

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