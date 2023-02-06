Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral, 2-1 kazandığımız Sarıyer maçında yardımcı hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Bayram Oral'ın şaşkınlığı yüzünden okundu. Sportif direktör ilk oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
06 Şub 2023 - 15:19- Spor Güncelleme: 06 Şub 2023 - 15:21
Bayram Oral cezalı
Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral, 2-1 kazandığımız Sarıyer maçında yardımcı hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Bayram Oral'ın şaş...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.