KOÜ'lü doktorlar deprem bölgesi için yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem 10 ayrı ilde daha hissedildi. 10 ayrı ilde büyük yıkımın yaşandığı depremde yüzlerce kişi enkaz altında kaldı, binlerce bina ise yıkıldı. Depremin ardından Türkiye’nin tüm illerinden deprem bölgesinde yardımlar sürüyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup da deprem bölgesine hareket etti. Doktor ve hemşireler deprem bölgesinde yaralananlara yardım edecek. Kocaeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Kocaeli Üniversitesi Ailesi olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde, ihtiyaç duyulan her noktada; tüm yardımlara hazır bir biçimde, her zaman olduğu gibi depremden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere, Aziz Milletimizin hizmetindeyiz” denildi.