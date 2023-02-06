06 Şub 2023 - 15:41- Gündem G: 06 Şub 2023 - 15:46

KOÜ'lü doktorlar deprem bölgesi için yola çıktı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup deprem bölgesine hareket etti
KOÜ'lü doktorlar deprem bölgesi için yola çıktı mask

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem 10 ayrı ilde daha hissedildi. 10 ayrı ilde büyük yıkımın yaşandığı depremde yüzlerce kişi enkaz altında kaldı, binlerce bina ise yıkıldı. Depremin ardından  Türkiye’nin tüm illerinden deprem bölgesinde yardımlar sürüyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup da deprem bölgesine hareket etti. Doktor ve hemşireler deprem bölgesinde yaralananlara yardım edecek. Kocaeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Kocaeli Üniversitesi Ailesi olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde, ihtiyaç duyulan her noktada; tüm yardımlara hazır bir biçimde, her zaman olduğu gibi depremden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere, Aziz Milletimizin hizmetindeyiz” denildi.
# türkiye, Kocaeli Üniversitesi

06 Şub 2023 - 15:41 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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