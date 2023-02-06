İzmitliler yardım toplama merkezlerine akın ediyor

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplamda 10 kenti etkileyen 7,4 şiddetindeki depremin sonrasında depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere olmak üzere, bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, hijyenik ped, termal içlik, (her yaş ve cinsiyete göre), kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı ( kadın, erkek, çocuk) arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener, teknik ekipman alet edevatı Kahramanmaraş’a gönderilecek.



İZMİTLİLER DEPREMZEDELERİN YANINDA

İzmit Belediyesi yardım toplama merkezlerini kamuoyuna duyurarak destek olmak isteyen vatandaşlara bildirimde bulundu. İzmitlilerde yardım toplama merkezleri duyurulur duyurulmaz depremzedelere destek olmak amacıyla harekete geçtiler. Vatandaşlar yardım toplama merkezine adeta akın ediyorlar. Yardım toplama merkezlerinin yanı sıra İzmit’in 102 mahalle muhtarlığından da yardımlar kabul edilecek.



YARDIM TOPLAMA MERKEZLERİ



İzmit Belediyesi B blok girişi Down Cafe



Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu girişi



Mehmet Ali Paşa Mh. Gazi Mustafa Kemal Blv. No:35/A (M. Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı) adresindeki İzmit Kardeş Eller - Gıda Bankası - Dost Eller Mağazaları



Kuruçeşme İzmit Belediyesi Hizmet Binası



Akmeşe İzmit Belediyesi Hizmet Binası



Alikahya İzmit Belediyesi Hizmet Binası



Asırlık Çınar Evi Yuvam Akarca Şubesi (Necip Fazıl Kısakürek Kurs Merkezi)



Topçular Mahalle Konağı



Yaşama Destek Evi (Kadıköy Muhtarlığı Binası İçi)



Mevlana Kültür Merkezi, Asırlık Çınar Evi Gündoğdu Şubesi (Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı)



Dernekler Yerleşkesi



Yahya Kaptan Arasta Park AVM



Aşevi (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi)



Alzheimer Yaşam Evi (Malta Mh. Yurdum Cd. No:34)



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