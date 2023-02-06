İzmitliler yardım toplama merkezlerine akın ediyor

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplamda 10 kenti etkileyen 7,4 şiddetindeki depremin sonrasında depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere olmak üzere, bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, hijyenik ped, termal içlik, (her yaş ve cinsiyete göre), kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı ( kadın, erkek, çocuk) arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener, teknik ekipman alet edevatı Kahramanmaraş’a gönderilecek.
İZMİTLİLER DEPREMZEDELERİN YANINDA
İzmit Belediyesi yardım toplama merkezlerini kamuoyuna duyurarak destek olmak isteyen vatandaşlara bildirimde bulundu. İzmitlilerde yardım toplama merkezleri duyurulur duyurulmaz depremzedelere destek olmak amacıyla harekete geçtiler. Vatandaşlar yardım toplama merkezine adeta akın ediyorlar. Yardım toplama merkezlerinin yanı sıra İzmit’in 102 mahalle muhtarlığından da yardımlar kabul edilecek.
YARDIM TOPLAMA MERKEZLERİ
İzmit Belediyesi B blok girişi Down Cafe
Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu girişi
Mehmet Ali Paşa Mh. Gazi Mustafa Kemal Blv. No:35/A (M. Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı) adresindeki İzmit Kardeş Eller - Gıda Bankası - Dost Eller Mağazaları
Kuruçeşme İzmit Belediyesi Hizmet Binası
Akmeşe İzmit Belediyesi Hizmet Binası
Alikahya İzmit Belediyesi Hizmet Binası
Asırlık Çınar Evi Yuvam Akarca Şubesi (Necip Fazıl Kısakürek Kurs Merkezi)
Topçular Mahalle Konağı
Yaşama Destek Evi (Kadıköy Muhtarlığı Binası İçi)
Mevlana Kültür Merkezi, Asırlık Çınar Evi Gündoğdu Şubesi (Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı)
Dernekler Yerleşkesi
Yahya Kaptan Arasta Park AVM
Aşevi (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi)
Alzheimer Yaşam Evi (Malta Mh. Yurdum Cd. No:34)
Tüm Gülümse Kafeler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.