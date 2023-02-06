06 Şub 2023 - 15:47- Gündem G: 06 Şub 2023 - 15:49

İzmitliler yardım toplama merkezlerine akın ediyor

İzmit Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki çevre illeri etkileyen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen İzmitliler yardım toplama merkezlerine akın ediyor
İzmitliler yardım toplama merkezlerine akın ediyor mask
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İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve toplamda 10 kenti etkileyen 7,4 şiddetindeki depremin sonrasında depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere olmak üzere, bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, hijyenik ped, termal içlik, (her yaş ve cinsiyete göre), kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı ( kadın, erkek, çocuk) arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener, teknik ekipman alet edevatı Kahramanmaraş’a gönderilecek.  


İZMİTLİLER DEPREMZEDELERİN YANINDA
İzmit Belediyesi yardım toplama merkezlerini kamuoyuna duyurarak destek olmak isteyen vatandaşlara bildirimde bulundu. İzmitlilerde yardım toplama merkezleri duyurulur duyurulmaz depremzedelere destek olmak amacıyla harekete geçtiler.  Vatandaşlar yardım toplama merkezine adeta akın ediyorlar. Yardım toplama merkezlerinin yanı sıra İzmit’in 102 mahalle muhtarlığından da yardımlar kabul edilecek.


YARDIM TOPLAMA MERKEZLERİ


İzmit Belediyesi B blok girişi Down Cafe


Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu girişi 


Mehmet Ali Paşa Mh. Gazi Mustafa Kemal Blv. No:35/A (M. Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı) adresindeki İzmit Kardeş Eller - Gıda Bankası - Dost Eller Mağazaları


Kuruçeşme İzmit Belediyesi Hizmet Binası


Akmeşe İzmit Belediyesi Hizmet Binası


Alikahya İzmit Belediyesi Hizmet Binası


Asırlık Çınar Evi Yuvam Akarca Şubesi (Necip Fazıl Kısakürek Kurs Merkezi)


Topçular Mahalle Konağı


Yaşama Destek Evi (Kadıköy Muhtarlığı Binası İçi)


Mevlana Kültür Merkezi, Asırlık Çınar Evi Gündoğdu Şubesi (Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı)


Dernekler Yerleşkesi


Yahya Kaptan Arasta Park AVM


Aşevi (Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi) 


Alzheimer Yaşam Evi (Malta Mh. Yurdum Cd. No:34)


Tüm Gülümse Kafeler

# İzmit belediyesi, Vatandaşlar, depremzedeler, Kadın

06 Şub 2023 - 15:47 - Gündem

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