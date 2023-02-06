ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDILAR: BARIŞ VE KEREM’İN SAĞLIĞI İYİ



Kahramanmaraş’taki yüzyılın afetinde 7.7 şiddetindeki depremde İstiklalspor’un tesisleri de yıkıldı. Kahramanmaraş’ın BAL ekibinde bu sezon forma giyen iki Kocaelili futbolcu Barış Civelek ve Kerem Yıldırım enkaz alından sağ çıkarıldı. İki futbolcuda da sağlık sorunu yoktu, ancak psikolojik destek sağlandı. Diğer futbolcuları enkaz altından çıkarma çalışmaları ise devam ediyor.