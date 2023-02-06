Kahramanmaraş’taki yüzyılın afetinde 7.7 şiddetindeki depremde İstiklalspor’un tesisleri de yıkıldı. Kahramanmaraş’ın BAL ekibinde bu sezon forma giyen iki Kocaelili futbolcu Barış Civelek ve Kerem Yıldırım enkaz alından sağ çıkarıldı. İki futbolcuda da sağlık sorunu yoktu, ancak psikolojik destek sağlandı. Diğer futbolcuları enkaz altından çıkarma çalışmaları ise devam ediyor.
06 Şub 2023 - 15:48- Gündem Güncelleme: 06 Şub 2023 - 16:09
ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDILAR: BARIŞ VE KEREM’İN SAĞLIĞI İYİ
Kahramanmaraş’taki yüzyılın afetinde 7.7 şiddetindeki depremde İstiklalspor’un tesisleri de yıkıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.