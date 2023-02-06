KSO kan bağışı için üyelerine seslendi

Kocaeli Sanayi Odası deprem felaketi nedeniyle açıklama yaptı: "Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 7.4 şiddetindeki deprem nedeniyle acil kan ihtiyacı doğmuştur. Tüm üye ve gönüllülerimizi aşağıda belirtilen KIZILAY Kan merkezlerine kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."