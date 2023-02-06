06 Şub 2023 - 15:57- Gündem G: 06 Şub 2023 - 16:00

DSÖ’den "Haber alınamayan bölgeler var, endişeliyiz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında haber alınamayan bölgelerle ilgili endişeli olduğunu duyurdu.

DSÖ’den "Haber alınamayan bölgeler var, endişeliyiz" mask

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DSÖ açıklamasında ”Deprem nedeniyle haber alamadığımız bölgelerle ilgili endişe duyuyoruz” dendi.

DSÖ sözcüsünün Reuters’a şunları söyledi “Ulusal yetkililer şu anda arama ve kurtarmaya odaklanacak. Daha sonra yaralıları tedavi etmek ve etkilenen bölgelerdeki tüm sağlık sistemini desteklemek için travma desteğine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz.”
# sağlık

06 Şub 2023 - 15:57 - Gündem

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