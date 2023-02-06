06 Şub 2023 - 16:11- Gündem G: 06 Şub 2023 - 16:14

İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polisevi yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü, 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sarsıntının şiddetli hissedildiği Hatay'da da durum ciddiyetini koruyor. Vali Rahmi Doğan, "İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polis evi yıkıldı. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.
İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polisevi yıkıldı mask

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı.

"HASTANELER VE POLİSEVİ YIKILDI"
İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."


HATAY'DA 4 CAN KAYBI VAR
Son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var." ifadelerini kullandı.

HAVALİMANININ PİSTİ YARILDI
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da havalimanın pistinde de tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

# yaralı

06 Şub 2023 - 16:11 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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EROL DEMİRBEK TÜRK - HASTANELER ÇOK SAĞLAM YAPILMASI GEREKEN BİNALARDIR Kİ. BÖYLE HALLERDE HAKA ÇARE OLUP HİZMET VEREBİLSİNLER AMA MAALESEF DEVLET BİNALARININ İNŞAAT KONTROL VE DENETİMİ NE YAZIK Kİ DEMEK Kİ TAM VE CİDDİ YAPILMIYOR BELKİDE ARAYA HATIR GÖNÜL VEYA BAŞKA ŞEYLER GİRİYOR VE İŞTE SONUÇ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 17:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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